Tekirdağ'da Kaçak Kazıda Sikkeler ve Kazı Malzemeleri Ele Geçirildi
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray İlçesi Sofular Mahallesinde kaçak kazı yapıldığı iddiasıyla A.Ö. ve S.B. isimli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramada 7 adet sikke, 2 adet el dedektörü ve 2 adet kazma ele geçirildi. İki kişi hakkında işlem başlatıldı.
Tekirdağ'da Jandarma ekiplerince kaçak kazıya yönelik yapılan çalışmada sikkeler ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saray İlçesi Sofular Mahallesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik çalışma yapıldı. A.Ö. ve S.B. isimli şahıslarla ilgili yapılan aramada, 7 adet sikke, 2 adet el dedektörü, 2 adet kazma ele geçirildi.
2 kişiyle ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ