Tekirdağ'da Kaçak Kazıda Sikkeler ve Kazı Malzemeleri Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Jandarma ekiplerince kaçak kazıya yönelik yapılan çalışmada sikkeler ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saray İlçesi Sofular Mahallesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik çalışma yapıldı. A.Ö. ve S.B. isimli şahıslarla ilgili yapılan aramada, 7 adet sikke, 2 adet el dedektörü, 2 adet kazma ele geçirildi.

2 kişiyle ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ