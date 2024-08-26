Tekirdağ'da Kaçak Kazı Operasyonunda 3 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi'nde gerçekleştirilen kaçak kazı operasyonunda 3 kişi suçüstü yakalandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi'nde gerçekleştirilen kaçak kazı operasyonunda, T.U., A.K.A., ve T.C. isimli 3 kişi suçüstü yakalandı. Kaçak kazı yaptıkları tespit edilen şahıslar, yaklaşık 3 metrelik bir kuyu içinde kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Operasyon sırasında ele geçirilen malzemeler arasında 2 dedektör, 1 dedektör kulaklığı, 1 kafa feneri lambası, 1 adet 9 volt pil, 2 kazma, 2 kürek, 3 çeki demiri, 1 üzüm sirkesi, 1 süpürge ve 3 kova yer aldı. Şüpheli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ