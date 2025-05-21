Tekirdağ'da Kaçak İçki ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Saray ve Marmaraereğlisi ilçelerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, kaçak içki ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray'ın Göçerler Mahallesi'nde A.M. isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada 50 litre kaçak rakı ele geçirildi.

Bir diğer operasyon ise Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde gerçekleştirildi. S.T. isimli şahsın üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait şarjör içerisinde 14 adet fişek bulundu.

Her iki olayla ilgili şüpheliler hakkında 5607 ve 6136 Sayılı Kanunlara muhalefetten işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ