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Tekirdağ'da Kaçak Göçmen ve Organizörler Yakalandı

Tekirdağ'da Kaçak Göçmen ve Organizörler Yakalandı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında 6 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında 6 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçle mücadele kapsamında Saray ilçesine bağlı Safalan Mahallesi'nde yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler sırasında 6 farklı uyruklu kaçak göçmen ile 2 organizatör, araç içerisinde yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahısların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi. Organizatörler hakkında ise adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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