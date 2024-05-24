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Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda 51 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Tekirdağ'ın Saray ve Marmaraereğlisi ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, 51 kaçak göçmen yakalandı. Saray ilçesinde durdurulan minibüste 18, Marmaraereğlisi ilçesinde ise bir kamyonette 33 kaçak göçmen bulundu.

Tekirdağ'ın Saray ve Marmaraereğlisi ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda, 51 kaçak göçmen göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ve Marmaraereğlisi ilçelerinde kaçak göçmenlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Saray ilçesi Safaalan Mahallesi'nde ekipler, durdurduğu şüpheli bir minibüste arama yaptı. Aramalarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 18 kaçak göçmen yakalandı. Uygulamadan kaçan araç sürücüsünün yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde de yapılan uygulamada bir kamyonette Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı. Kamyonet sürücüsü M.K. ise gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmaraereğlisi Jandarma Tekirdağ Göçmen Saray 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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