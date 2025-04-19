Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdikleri operasyonda çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca uzun süredir sürdürülen istihbari çalışmalar sonucunda Süleymanpaşa ilçesinde Y.Y. isimli şahsın adresine 18 Nisan günü Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve sivil unsurların katılımıyla operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 13 adet 9 milimetre çapında tabanca, 1 adet 7.65 milimetre ve 1 adet 6.35 milimetre çapında tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 14,5 milimetre, 2 adet 7,62 milimetre, 2 adet 5,56 milimetre fişek, 85 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 31 adet 7.65 milimetre fişek, 28 adet 6.35 milimetre fişek, 122 adet av tüfeği kartuşu, 50 adet kurusıkı fişek, 20 adet farklı ebatlarda tabanca şarjörü, 6 tabanca üst kapağı, 6 namlu, 25 kabze, 1 tabanca iskeleti, 4 icra mili, 35 icra yayı, 75 tabanca tetiği ve çeşitli yedek parça ile 9 adet kama ve 7 adet bıçak ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 0,59 gram kokain, 1,07 gram metamfetamin, 6 adet sentetik hap, 0,77 gram kubar esrar, 85,37 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 53 kilitli poşet, 8 uyuşturucu kullanma aparatı ile 3 adet dedektör, 573 adet tarihi obje ve 447 adet sikke olmak üzere toplam bin 20 adet tarihi eser niteliği taşıyan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Y.Y. hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - TEKİRDAĞ