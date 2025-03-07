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Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: Ruhsatsız Silahlar ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: Ruhsatsız Silahlar ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Kapaklı, Çorlu ve Malkara ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve çalıntı motosikletler ele geçirdi. İlgili şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapaklı, Çorlu ve Malkara ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silahlar, fişekler, uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Kapaklı Atatürk Mahallesi'nde Y.K.'nın ikametinde yapılan aramada 1 tabanca ve şarjör, 1 kurusıkı tabanca ve şarjör, 57 fişek ve 13 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Çorlu Nusratiye Mahallesi'nde S.K.'nın ikametinde gerçekleştirilen operasyonda 14 gram bonzai, 1 tabanca ve şarjör ile 9 fişek bulundu.

Malkara Karamurat Mahallesi'nde A.E. ve R.E.'nin evlerinde yapılan aramada ise 1 motosiklet ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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