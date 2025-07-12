Tekirdağ'da Işık İhlali Sonucu Trafik Kazası: 9 Yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesi çevreyolu üzerinde ışık ihlali nedeniyle iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi çevreyolu Kavacık Kavşağı'nda meydana geldi. Çerkezköy'den Vize yönüne seyir halinde olan Z.S. yönetimindeki 35 BKJ 336 plakalı otomobil ile B.K. idaresindeki 59 ALU 621 plakalı otomobil, iddiaya göre ışık ihlali sonucu çarpıştı. Kazada Z.S. ile aynı aileden E.S., A.S., F.D. ve diğer otomobilde bulunan B.K. ile aynı aileden T.K., S.K., M.K. ve Ö.K. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulans, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin çocuk olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - TEKİRDAĞ