Tekirdağ'da Işık İhlali Sonucu Trafik Kazası: 9 Yaralı

Tekirdağ'da Işık İhlali Sonucu Trafik Kazası: 9 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Saray ilçesi çevreyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, ışık ihlali nedeniyle iki otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk toplam 9 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesi çevreyolu üzerinde ışık ihlali nedeniyle iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi çevreyolu Kavacık Kavşağı'nda meydana geldi. Çerkezköy'den Vize yönüne seyir halinde olan Z.S. yönetimindeki 35 BKJ 336 plakalı otomobil ile B.K. idaresindeki 59 ALU 621 plakalı otomobil, iddiaya göre ışık ihlali sonucu çarpıştı. Kazada Z.S. ile aynı aileden E.S., A.S., F.D. ve diğer otomobilde bulunan B.K. ile aynı aileden T.K., S.K., M.K. ve Ö.K. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulans, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin çocuk olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da! İlk sözleri çok konuşulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özge Özder'den radikal imaj değişikliği

Tatil dönüşü şok değişim! Bu halinden eser kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.