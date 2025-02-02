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Tekirdağ'da Işık İhlali Sonucu Kaza: 1 Yaralı

Tekirdağ'da Işık İhlali Sonucu Kaza: 1 Yaralı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen kaza, iki otomobilin ışık ihlali sonucu çarpışmasıyla gerçekleşti. Olayda bir kişi yaralandı ve sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.

Tekirdağ'da ışık ihlali sonucu iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece 21.30 sıralarında Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Vize yönüne giden E.A. idaresindeki 59 NB 354 plakalı otomobil ile Saray'dan Çukuryurt Mahallesi yönüne seyreden K.E. yönetimindeki 34 HHK 768 plakalı otomobil ışık ihlali sonucu kavşakta çarpıştı. İhabr üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 34 HHK 768 plakalı otomobil sürücüsü K.E. ilk müdahalenin ardından ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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