Tekirdağ'da İki Tabanca ve 50 Fişek Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yapılan denetimlerde, 2 tabanca ve 50 adet fişek ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hayrabolu ilçesi Yörükler Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, E.E. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 adet tabanca, E.U. isimli şahsın yapılan üst aramasında ise 1 adet tabanca ve 50 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 6136 ve 5729 Sayılı Kanunlara Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi. - TEKİRDAĞ