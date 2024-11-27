Tekirdağ'da İki Tabanca ve 50 Fişek Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yapılan jandarma denetimlerinde, iki şahısın üzerinde toplam iki tabanca ve 50 adet fişek bulundu. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yapılan denetimlerde, 2 tabanca ve 50 adet fişek ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hayrabolu ilçesi Yörükler Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, E.E. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 adet tabanca, E.U. isimli şahsın yapılan üst aramasında ise 1 adet tabanca ve 50 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 6136 ve 5729 Sayılı Kanunlara Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi. - TEKİRDAĞ