Tekirdağ'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Tekirdağ'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Pınar Bulvarı üzerinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Pınar Bulvarı üzerinde Ulu Cami önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ö. idaresindeki otomobil ile F.H. kontrolündeki otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan A.Ö.'yü ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
