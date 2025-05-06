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Tekirdağ'da İki Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı: Bir Yaralı

Tekirdağ'da İki Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı: Bir Yaralı
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Tekirdağ Çorlu'da ters yöne giren bir motosiklet ile karşı yönden gelen başka bir motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsü aranıyor.

Tekirdağ'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da ters yöne giren motosiklet ile karşı yönden gelen motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza kameraya yansıdı. Kaza sonrası motosikletlilerden biri yaralanırken, ters yöne giren motosiklet sürücüsü ise olay yerinden firar etti.

Kaza, Muhittin Mahallesi Tütün Sokak üzerinde meydana geldi. Eski İtfaiye ışıklara doğru ters yönde ilerleyen bir motosiklet ile Şair Fuzuli Sokak'tan Tütün Sokağa dönüş alan Yusuf Ç'nin kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Yusuf Ç. yaralanırken, ters yöne girip kazaya karışan motosiklet sürücüsü olay yerinden motosikletini bırakıp kaçtı. Yaralı motosiklet sürücüsü Yusuf Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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