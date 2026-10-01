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Tekirdağ'da iddiaya göre çocuklu araç kaçıran sürücü yayaya ve 2 araca çarpıp yakalandı

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Tekirdağ'da iddiaya göre çocuklu araç kaçıran sürücü yayaya ve 2 araca çarpıp yakalandı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, kaçırdığı iddia edilen otomobille yayaya çarpan sürücü, çevre yolunda 2 otomobile daha çarptı. Kazalarda yaya ile 2 sürücü yaralanırken, sürücü yakalandı ve otomobildeki 4 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi.

Tekirdağ'da kaçırdığı iddia edilen otomobille yayaya çarpan sürücü, kaçarken çevre yolunda 2 otomobile çarptı. Sürücü yakalanırken, otomobilde 4 yaşında bir çocuğun bulunduğu ortaya çıktı. Olayda yaya ve 2 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre torunuyla marketten çıkan bir vatandaş, 4 yaşındaki torununu otomobile bindirdiği sırada E.G. tarafından itilerek aracının kaçırıldığını ileri sürdü. E.G., 59 APE 174 plakalı otomobille olay yerinden uzaklaştı. İddiaya göre E.G.'nin kullandığı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde bir yayaya çarptı. Kazanın ardından sürücünün aracı durdurmadan yoluna devam ettiği öğrenildi. İhbar üzerine polis ekipleri, kaçtığı belirtilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin takibindeki otomobil, Çevre Yolu'na çıkarak İstanbul istikametinde ilerledi. Otomobil, yolda O.Y. yönetimindeki 34 CFP 466 plakalı araç ile Ş.K. yönetimindeki 34 KRE 144 plakalı otomobile de çarptı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 kişi yaralandı, çocuk ailesine teslim edildi

Kazalarda yaralanan yaya ile 2 sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobili kullandığı iddia edilen E.G. ise polis ekiplerince yakalandı. Kaçırıldığı iddia edilen otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından alınarak ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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