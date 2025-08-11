Tekirdağ'da İçme Suyu İhtiyacını Karşılamak İçin Yazır Göleti'nden Su Alımı

Tekirdağ'da İçme Suyu İhtiyacını Karşılamak İçin Yazır Göleti'nden Su Alımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Yazır Göleti'nden 200 bin metreküp suyun TESKİ hatlarına verilmesi kararı alındı. Vali Recep Soytürk, bu kapsamda bölgedeki incelemelerde bulundu.

Tekirdağ'da içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Yazır Göleti'nden 200 bin metreküp suyun TESKİ hatlarına verilmesi kararının ardından Vali Recep Soytürk, bölgede incelemelerde bulundu.

Yapılan Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısında alınan karar doğrultusunda Süleymanpaşa ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Naipköy Barajı ile tarımsal sulama maksadıyla kullanılan Yazır Göleti'nde incelemelerde bulunan Vali Soytürk, TESKİ Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar ve DSİ 113. Şube Müdürü Emre Karakaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Soytürk, depolama tesislerindeki son durumu da yerinde gördü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti

Depremde değil, hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzun süredir tedavi gören şarkıcı Ayla Başar'dan acı haber

Uzun süredir tedavi görüyordu! Acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.