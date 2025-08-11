Tekirdağ'da İçme Suyu İhtiyacını Karşılamak İçin Yazır Göleti'nden Su Alımı

Tekirdağ'da içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Yazır Göleti'nden 200 bin metreküp suyun TESKİ hatlarına verilmesi kararının ardından Vali Recep Soytürk, bölgede incelemelerde bulundu.

Yapılan Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısında alınan karar doğrultusunda Süleymanpaşa ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Naipköy Barajı ile tarımsal sulama maksadıyla kullanılan Yazır Göleti'nde incelemelerde bulunan Vali Soytürk, TESKİ Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar ve DSİ 113. Şube Müdürü Emre Karakaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Soytürk, depolama tesislerindeki son durumu da yerinde gördü. - TEKİRDAĞ