Haberler

Tartıştığı gencin başında içki şişesini kırdı

Tartıştığı gencin başında içki şişesini kırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da bir gencin başına içki şişesiyle vurularak yaralanmasına sebep olan saldırgan, görüntü alan muhabire de saldırarak tutuklandı. Olay, Salih Omurtak Caddesi'nde meydana geldi. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da tartıştığı gencin başında içki şişesi kırarak yaralanmasına neden olan saldırgan, görüntü alan muhabire de hakaretler savurdu. 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçiler tarafından yakalanan saldırgan, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, gece saatlerinde Salih Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı mevkiinde meydana geldi. Alkollü oldukları gözlenen S.T. ile Ö.B. yolda laf atma yüzünden tartıştı. İki şahıs arasında çıkan kavgada S.T., elindeki içki şişesini Ö.B.'nin başına vurdu. Şişe başında kırılan Ö.B., kanlar içinde kaldı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tükürdü, tekmeler savurdu, öpücük attı

Öte yandan, mahalle bekçilerinin kavgaya anında müdahalesi sonrası yakalanan S.T., görüntü alan muhabire hakaretler savurdu. Ekip otosuna bindirildiği sırada öfkesi dinmeyen şahıs, muhabire tükürüp, tekmeler savurdu, ayrıca öpücük attı. Ağzına geleni söyleyen S.T., "Sana dansöz elbisesi giydireceğim, seyret bak. Çek bakalım çek" dedi.

S.T. ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye'de SDG, ordu ve sivillere saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

Komşuda ortalık karıştı, teröristlere anında müdahale geldi
Barış Boyun davasında duruşma salonu karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyelerle saldırdı

Barış Boyun davası karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyeyle saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

THY, Erivan'a direkt seferlere başlıyor

Bir ilk geldi! THY, yanı başımızdaki ülkeye direkt seferlere başlıyor
Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

İrfan'a büyük şok! Fener kariyeri bitti
Beşiktaş'ın golcü hedefi eski Antalyasporlu Haji Wright

Türkiye'de de oynamıştı! İngiltere'de 9 gol atan yıldızı istiyor
THY, Erivan'a direkt seferlere başlıyor

Bir ilk geldi! THY, yanı başımızdaki ülkeye direkt seferlere başlıyor
Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı

Vahşi cinayetin ardından soluğu kuyumcuda almış
Galatasaray'da imza atılıyor

Galatasaray'da imza atılıyor
title