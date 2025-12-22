Tartıştığı gencin başında içki şişesini kırdı

Tekirdağ Çorlu'da tartıştığı gencin başında içki şişesi kırarak yaralanmasına neden olan saldırgan, görüntü alan muhabire de hakaretler savurdu. 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçiler tarafından yakalanan saldırgan, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, gece saatlerinde Salih Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı mevkiinde meydana geldi. Alkollü oldukları gözlenen S.T. ile Ö.B. yolda laf atma yüzünden tartıştı. İki şahıs arasında çıkan kavgada S.T., elindeki içki şişesini Ö.B.'nin başına vurdu. Şişe başında kırılan Ö.B., kanlar içinde kaldı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tükürdü, tekmeler savurdu, öpücük attı

Öte yandan, mahalle bekçilerinin kavgaya anında müdahalesi sonrası yakalanan S.T., görüntü alan muhabire hakaretler savurdu. Ekip otosuna bindirildiği sırada öfkesi dinmeyen şahıs, muhabire tükürüp, tekmeler savurdu, ayrıca öpücük attı. Ağzına geleni söyleyen S.T., "Sana dansöz elbisesi giydireceğim, seyret bak. Çek bakalım çek" dedi.

S.T. ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. - TEKİRDAĞ