Tekirdağ'da huzur uygulaması

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde birçok noktada "Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler, uygulamalarda koordineli şekilde görev aldı.

Uygulamaya Kaçak Göçmen Büro Amirliği, Terörle Mücadele Şube müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri katıldı. Kent güvenliğinin artırılması, suç ve suç unsurlarının tespiti ile halkın huzurunun sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde caddenin giriş ve çıkışları kontrol altına alındı.

Ekipler, uygulama boyunca sürücülere yönelik GBT ve alkol denetimi, araç içi arama, evrak kontrolü yaptı. Bölgedeki vatandaşlara da kimlik sorgusu ve üst araması yapılarak, herhangi bir suç kaydı veya aranan şahıs olup olmadığı incelendi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen denetimlerde, çok sayıda araç durduruldu, sürücü ve yolcular hakkında sorgulama yapıldı. Emniyet yetkilileri, benzer uygulamaların şehir genelinde periyodik olarak devam edeceğini belirtti. - TEKİRDAĞ