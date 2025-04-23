Tekirdağ'da Hissedilen Deprem Vatandaşları Panikle Sokağa Döktü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hissedilen deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu, o anlar kameralara yansıdı.

Süleymanpaşa ilçesinde öğle saatlerinde hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa çıktı. Kimi bina önlerinde toplanırken, kimileri panikle açık alanlara yöneldi. Yaşananlar vatandaşların cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi. - TEKİRDAĞ