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Tekirdağ'da Hissedilen Deprem Vatandaşları Panikle Sokağa Döktü

Tekirdağ'da Hissedilen Deprem Vatandaşları Panikle Sokağa Döktü
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen deprem, vatandaşlarda paniğe yol açarak sokağa çıkmalarına neden oldu. O anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hissedilen deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu, o anlar kameralara yansıdı.

Süleymanpaşa ilçesinde öğle saatlerinde hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa çıktı. Kimi bina önlerinde toplanırken, kimileri panikle açık alanlara yöneldi. Yaşananlar vatandaşların cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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