Tekirdağ'da Hissedilen Deprem Vatandaşları Panikle Sokağa Döktü
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen deprem, vatandaşlarda paniğe yol açarak sokağa çıkmalarına neden oldu. O anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hissedilen deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu, o anlar kameralara yansıdı.
Süleymanpaşa ilçesinde öğle saatlerinde hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa çıktı. Kimi bina önlerinde toplanırken, kimileri panikle açık alanlara yöneldi. Yaşananlar vatandaşların cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa