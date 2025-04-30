Tekirdağ'da Hırsızlığa Tepki: Duvar Yazısı İle Mesaj Gönderdi

Tekirdağ'da bir vatandaş, evinin önünde gezen hırsızlık şüphelisi şahıslara tepki amaçlı duvarına yazı yazdı.

Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Fidanlık mevkisinde (Eski Unpaş) ikamet eden Turan Uzunöz, evinin bahçesinde dolaşan hırsızlık teşebbüsünde bulunan şahıslara kayıtsız kalmadı. Uzunöz, bahçe duvarına yazdığı yazıyla hırsızlara tepkisini ifade etti. Uzunöz, "Sayın Hırsız, Allah'a yemin ederim, burada karşılaşırsak. Bir daha hırsızlık yapmayacaksın" şeklinde duvarına yazdığı yazıyla hırsızlara mesaj yolladı.

Duvar yazılarıyla ilgili konuşan Turan Uzunöz, "Yani hiç mi dışarıda bir şey bırakmayayım? İnsanlık hali yani hiç mi dışarı da bir şey unutmayım? Bahçemde kazmam, küreğim, el arabam her türlü malzemem var. Kapıyı gelmiş zorlamış, birkaç şey almış gitmiş, bazılarını alamadan gitmiş. Emniyetimiz de devamlı burada devriye atıyor, görevini yapıyor ama bunlar yine de burada dolaşıyor. Yani artık ben de duvara yazmakla çareyi buldum. Belki mesajımı almıştırlar" dedi. - TEKİRDAĞ