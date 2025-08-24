Tekirdağ'da Gürültü Şikayetleri Üzerine Polis Denetimi

Tekirdağ genelinde yaz aylarında artan gürültü şikayetleri üzerine polis ekipleri denetim yaptı, 16 araca toplam 148 bin 272 TL ceza uygulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzurunu bozan gürültülü araç geçişlerine yönelik il genelinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, cadde ve sokaklarda, mahalle aralarında abartılı egzozla gürültü çıkaran araçları tespit ederek işlem yaptı. Denetimler sonucunda Süleymanpaşa ilçesinde 1 motosiklet ve 9 otomobil, Çorlu ilçesinde 4 otomobil, Kapaklı ilçesinde ise 2 motosiklet olmak üzere toplam 16 araç trafikten men edildi. Araç sahiplerine abartılı egzoz nedeniyle toplam 148 bin 272 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, vatandaşların huzurunu bozan durumlarda 112 üzerinden acil çağrılar yapılabileceğini, ayrıca 0 552 155 59 59 numaralı WhatsApp hattı üzerinden de yazılı veya fotoğraflı şekilde şikayetlerin iletilebileceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ