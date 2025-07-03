Tekirdağ'da Gerçeği Aratmayan Uyuşturucu Tatbikatı Düzenlendi

Tekirdağ'da emniyet ve AFAD ekiplerinin katılımıyla uyuşturucu sevkiyatı senaryosu üzerine gerçeği aratmayan bir tatbikat düzenlendi.

Tekirdağ Özel Harekat Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen tatbikatta, 2 gemiye uyuşturucu taşındığı yönünde alınan ihbar üzerine senaryo oluşturuldu. Tatbikatta Özel Harekat SAOB timi, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri (NARKOTİM), Kurbağa Adamlar, Polis Helikopteri ve AFAD'a bağlı KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) birimi görev aldı.

Senaryoya göre uyuşturucu sevkiyatı yapılan 2 gemiye karadan, havadan ve denizden eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli etkisiz hale getirildi, gemiler güvenlik altına alındı.

Tatbikatı Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, kurum müdürleri ve vatandaşlar yerinde takip etti. - TEKİRDAĞ