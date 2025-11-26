Tekirdağ'da Geniş Kapsamlı Asayiş Operasyonu Gerçekleştirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde yaklaşık 700 personelin katılımıyla Asayiş, Narkotik ve KOM denetimlerinden oluşan geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada Polis Özel Harekat ve Çevik Kuvvet başta olmak üzere ekipler, mahallenin tüm sokaklarında araç, yaya ve açık iş yerlerini tek tek kontrol etti. Metruk binaların durumu incelenirken, çevreye zarar veren her türlü durum kayıt altına alındı. Elde edilen tespitler ilgili birimler tarafından takip edilecek.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Tekirdağ'ımızın her köşesinde huzur ve güvenliğin devamını sağlamak için mahalle mahalle, sokak sokak, cadde cadde, gece-gündüz operasyonlarımıza kesintisiz devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ