Tekirdağ'da Geniş Çaplı Denetimlerde 30 Kişi Yakalandı

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Kapaklı ilçesinde yapılan denetimlerde aranan 30 kişi yakalanırken, çok sayıda silah ve yasaklı madde ele geçirildi. Emniyet ekipleri 44 bin 322 şahıs sorguladı ve 16 bin 610 araç kontrol etti.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde Temmuz ayında yapılan geniş çaplı denetimlerde aranan 30 kişi yakalandı, çok sayıda silah ve yasaklı madde ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Temmuz Ayında Huzurlu Sokaklar, Terör Suçları uygulaması ve Gençlerin Korunması adıyla gerçekleştirilen çalışmalarda 44 bin 322 GBT sorgusu yapıldı, 38 umuma açık işyeri kontrol edildi, 10 işyerine işlem yapıldı ve 30 aranan şahıs yakalandı.

Ayrıca bu çalışmalarda 8 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve 179 gram yasaklı madde ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamalarında ise 16 bin 610 araç kontrol edildi, 788 ticari araç ve servis aracı denetlendi, 2 bin 193 araca işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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