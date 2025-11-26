Tekirdağ'da Gece Tavşan Avına Ceza

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gece ışıkla tavşan avı yaptığı belirlenen 4 kişiye işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şubesi Müdürlüğü ekiplerince gece yarısı yürütülen Av Koruma ve Kontrol faaliyetinde, açık arazide kafa lambası kullanarak gece avı yapan 4 kişi tespit edildi. Ekipler tarafından bir adet takozsuz yarı otomatik av tüfeği, iki adet kafa lambası ve dört ölü tavşan muhafaza altına alınarak tutanak tutuldu.

Şahıslara toplam 38 bin 794 TL idari para cezası ile ele geçirilen 4 yaban tavşanı için 18 bin TL tazminat cezası uygulanacağı öğrenildi. - TEKİRDAĞ