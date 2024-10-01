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Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Çerkezköy'de güzellik merkezi ve masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin dolandırıcılık yapma iddiaları araştırılıyor.

Tekirdağ Çerkezköy'de 'güzellik merkezi ve masaj salonu' adı altında fuhuş yapıldığı tespit edilen adreslere polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 5'i kadın toplam 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin fuhuş yapma vaadiyle onlarca kişiyi dolandırdığı da iddia edildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Fuhşa Yer Temini ve Aracılık Etme" suçu ile ilgili yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Çerkezköy'de güzellik merkezi ve masaj salonu olarak faaliyet gösteren işyerinde sosyal medya üzerinden reklam vererek fuhuş yapmak için yer temin eden ve fuhuş yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

Ekiplerin üç ev ve bir iş yerinde yaptığı aramalarda cinsel ürünler, bir miktar para ve dijital materyallere el konuldu. Operasyonda 5'i kadın toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar Ş.D., A.D., S.M., A.C.Y., S.T, B.A ve A.V.; polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne çıkarıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Dolandırıcılık Dolandırıcı Operasyon Çerkezköy Politika 3-sayfa Hukuk Suç

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