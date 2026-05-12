Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 11 tutuklama

Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhuş için pazarlayan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı, 11'i tutuklandı. 14 yabancı kadın kurtarıldı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen planlı çalışmalar kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden ilan vererek yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhuş amacıyla pazarladığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Çatıya kaçan şüpheli mahsur kaldı

Operasyonun düzenlendiği bir adreste iddiaya göre zanlılardan biri çatıya kaçtı. Çatıdan inemeyen şüpheli için olay yerine merdivenli itfaiye aracı çağrılarak zanlı çatıdan indirildikten sonra gözaltına alındı.

Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 14 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kurtarılan 14 yabancı uyruklu kadının ise deport işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

