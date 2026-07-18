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Freni boşalan kamyon eve çarptı: Mahalle sakinleri deprem oluyor sandı

Freni boşalan kamyon eve çarptı: Mahalle sakinleri deprem oluyor sandı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki kamyonun freni boşaldı, yokuş aşağı inerek bir eve çarptı. Olayda can kaybı yaşanmazken, ev sahibi büyük korku yaşadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeyken freni boşaldığı iddia edilen kamyon yokuş aşağı inerek bir eve çarptı. Olay sırasında çocuklarıyla birlikte evden çıkmaya hazırlanan ev sahibi büyük korku yaşarken, mahalle sakinleri ise deprem olduğunu sandı.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi Sunay Sokakta meydan geldi. İddiaya göre, park halindeki 59 DJ 327 plakalı hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ederek yokuş aşağı inmeye başladı. Kontrolden çıkan kamyon, hızla ilerledikten sonra bir evin pencere kısmına çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle evin pencere korkulukları yerinden söküldü.

"Bir anda büyük bir gürültü koptu"

Olay sırasında çocuklarıyla birlikte evden çıkmaya hazırlandığını belirten ev sahibi Seval Ural, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

"Son anda kurtulduk. Biz tam o sırada evden çıkıyorduk, bir gürültü koptu. Daha sonra bir baktım, bir kamyon camı kırmamış ama demirleri sökmüş. Çok korktuk. Evde kedilerimiz var, onlar da kaçmaya başladı. Başta deprem oldu zannettik ama evin içerisinde hasar yok. Burası bayır. Bu kamyonların buraya girmemesi lazım. Kamyonun boş olduğunu söylüyorlar. Kendi kendine aşağıya indiğini ve buraya çarpıp durduğunu söylüyorlar."

Sokakta kimsenin olmaması faciayı önledi

Kazanın yaşandığı sırada sokakta yaya ya da başka bir aracın bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tedbir amacıyla bölgede hazır beklerken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

İş makineleriyle çıkarıldı

Olay yeri incelemesinin ardından çarptığı noktada duran hafriyat kamyonu, iki iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yapılan çalışmaların ardından kamyon kontrollü şekilde yokuş aşağı indirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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