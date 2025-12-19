Doğanın sert yüzü: Çakal ağzında domuz bacağıyla görüntülendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde ağaçlık alana kurulan fotokapanlar, yaban hayatının dikkat çeken anlarını kayda aldı.

Kumbağ Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda yerleştirilen fotokapanlara yansıyan görüntülerde, bir çakalın ağzında domuz bacağıyla ilerlediği görüldü. Doğal yaşam alanında besin arayışını sürdüren çakalın rahat tavırlarla orman içerisinde hareket etmesi, bölgede yaban hayatının varlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, çakal gibi yırtıcı türlerin bu tür görüntülerinin ekosistemin doğal döngüsünün bir parçası olduğunu belirtirken, fotokapan çalışmalarının yaban hayatının izlenmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. - TEKİRDAĞ