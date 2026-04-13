Domuz sürüsü fotokapana yakalandı

Tekirdağ'da kurulu fotokapan kameralarına domuz sürüsü yansıdı.

Tekirdağ'ın doğal yaşam alanlarından biri olan Ganos Dağları bölgesinde kurulu fotokapan kameraları, yaban hayatına dair dikkat çeken görüntüler kaydetti. Kameralara yansıyan görüntülerde kalabalık bir domuz sürüsünün ormanlık alanda ilerlediği görüldü.

Sürünün belirli bir süre aynı güzergah üzerinden ilerlediği, ardından yine aynı yolu kullanarak geri döndüğü gözlemlendi. Gece saatlerinde kaydedildiği değerlendirilen görüntülerde, domuzların oldukça kalabalık şekilde hareket ettiği dikkat çekti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı