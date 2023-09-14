Tekirdağ'da FETÖ/PDY üyesi ve dolandırıcılık suçundan aranan şahıs tutuklandı

Tekirdağ'da jandarma tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY üyesi ve dolandırıcılık suçundan aranan E.K. yakalandı ve tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da, 'FETÖ/PDY'ye üye olma ve dolandırıcılık' suçlarından aranan E.K., jandarma tarafından yakalanıp, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çorlu Gişeler mevkisinde yaptığı uygulamada, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobildeki E.K.'nin kontrolünde, 'Terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından arandığı belirlendi. Gözaltına alınan E.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.