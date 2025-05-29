Tekirdağ'da feci kaza: Vidanjörün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Tekirdağ'da feci kaza: Vidanjörün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da feci kaza: Vidanjörün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken TESKİ'ye ait vidanjörün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da feci kaza: Vidanjörün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken TESKİ'ye ait vidanjörün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, TESKİ'ye ait Efkan Y. idaresindeki

34 FCK 255 plakalı vidanjör, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili Malkara Cumhuriyet Savcılığı ve emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı. Vidanjör sürücüsü E.Y., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ KURU - 3.Sayfa
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Emiliano Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum

Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Yeniden aday olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi

Tekrar aday olacak mı? Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi
Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Zehra Güneş derin dekoltesiyle büyüledi
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yeni mesleğini duyurdu

Survivor'dan diskalifiye edilmişti! Yeni mesleğini açıkladı
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.