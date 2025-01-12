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Tekirdağ'da Feci Kaza: 66 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Feci Kaza: 66 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 66 yaşındaki Satiye Esenlikçi, hastanede hayatını kaybetti. Aile, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki Satiye Esenlikçi, süratle gelen B.K. yönetimindeki 59 AGY 691 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 23 Aralık 2024 Pazartesi sabahı İsmet İnönü Caddesi'nde meydana gelen kazada güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yolun karşısına geçen Satiye Esenlikçi'ye emniyet şeridine vardığı sırada otomobilin hızını kesmeden çarptığı görüldü. Ağır yaralanan kadın, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Sürücünün serbest bırakılmasına tepki

Kazaya ilişkin açıklamalarda bulunan Satiye Esenlikçi'nin kızı Fikriye Karışan, güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın açıkça görüldüğünü ve annesinin ölümüne neden olan sürücünün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Karışan, "Adalet yerini bulana kadar bu olayın peşini bırakmayacağım" dedi.

Daha önce de birçok ölümlü kazanın yaşandığı İsmet İnönü Caddesi'nde mahalle sakinleri yeterli önlem alınmadığını belirterek yetkililere seslendi. Mahalle sakinleri, hız kesici kasisler ve trafik ışıkları konulmadığı sürece kazaların devam edeceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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