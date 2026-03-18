Tekirdağ'da yağ fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kemik tozu ve hayvansal yağ üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.

Olay, Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan patlamanın ardından bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada fabrikada çalışan 48 yaşındaki Cumhur Önbay olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

