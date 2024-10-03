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Tekirdağ'da Fabrika Yangını: Alevler Hızla Yayılıyor

Tekirdağ'da Fabrika Yangını: Alevler Hızla Yayılıyor
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, hızla büyüyerek fabrikanın büyük kısmını etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Tekirdağ'da fabrika yangını

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikada başlayan yangın, hızla büyüyerek fabrikanın büyük kısmını etkisi altına aldı. Alevler ve yoğun dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangına ilk müdahale Çerkezköy İtfaiyesi tarafından yapıldı.

Yangın, fabrikanın içindeki yanıcı malzemeler nedeniyle hızla yayıldı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikada devam eden alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen büyümeye devam ediyor.

Olay yerinde sağlık ekipleri olası yaralanmalara karşı hazır bekliyor. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi, ancak alevlerin daha fazla yayılmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN KARDEŞ - 3.Sayfa

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