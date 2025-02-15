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Tekirdağ'da Fabri·ka İşçilerini Taşıyan Servis Midübüsü Takla Attı: 25 Yaralı

Tekirdağ'da Fabri·ka İşçilerini Taşıyan Servis Midübüsü Takla Attı: 25 Yaralı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kimya fabrikasına ait servis midübüsü, yağışlı havanın yolun kayganlaşmasına neden olması sonucu takla attı. Kazada 25 kişi yaralanırken, durumları ağır olan bazı yaralılar hastaneye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis midübüsünün takla atması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu üzerinde bir kimya fabrikası yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Raif A. (63) idaresindeki 59 S 6215 plakalı Akın Raşel Tekstil Boyahanesi işçilerini taşıyan servis minibüsü, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin de tesiriyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Raif A. ile araçtaki 24 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 6 ambulans ve 2 itfaiye aracı sevk edildi. Emniyet ekipleri yolda trafik güvenliğini sağladı.

Can pazarı yaşandı

Kaza mahallinde adeta can pazarı yaşanırken, yaralılardan 16'sı Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar ise ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Emniyet ekipleri yolda trafik güvenliğini sağlarken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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