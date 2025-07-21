Tekirdağ'da Eski Kömür Ocaklarında Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da Eski Kömür Ocaklarında Yangın Kontrol Altına Alındı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde eski kömür ocaklarının bulunduğu bölgede çıkan yangın, itfaiye ve çevre ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Yetkililer, yangının çıkış nedeni üzerinde inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde eski kömür ocaklarının bulunduğu bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, Edirköy Mahallesi'nde yer alan eski kömür ocaklarının bulunduğu bölgede başladı. Anız, otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra Kapaklı başta olmak üzere çevre ilçelerden gelen takviye ekipler, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ve arazözlerle müdahale edildi. Rüzgar nedeniyle güçlükle kontrol altına alınan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığını bildirerek, vatandaşları özellikle yaz aylarında daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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