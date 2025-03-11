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Tekirdağ'da Eşini Darbede Öldüren Sanığa 16 Yıl Hapis Cezası

Tekirdağ'da Eşini Darbede Öldüren Sanığa 16 Yıl Hapis Cezası
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşini darbederek ölümüne neden olan sanık Enis Suna, yargılandığı davada 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Maktulün ailesi ve avukatları, verilen cezanın yetersiz olduğunu belirterek üst mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşini darbederek ölümüne neden olan sanık, yargılandığı davada 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık Enis Suna, maktul Buse Ateş Suna'nın annesi Ayşe ve babası Yaşar Ateş ile taraf avukatları katıldı. Son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Savcı, mütalaasında sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti ise sanığa "kastın aşılması suretiyle öldürme" suçundan 16 yıl hapis cezası verdi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Avukat Onur Tatar, "İlimizde işlenen ve maktül Buse Ateş'in ölümü ile neticelenen cinayet davasının karar duruşmasındaydık. Yapılan yargılama ve toplanan deliller neticesinde sanığın eşini kasten öldürme sebebiyle Cumhuriyet Savcılığının mütalaasına ve bizim taleplerimize uygun olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmiş olmamıza rağmen, sayın mahkemece Türk Ceza Kanunu'nun 87. maddesinden neticesi sebebiyle yaralamanın ölüme dönüşmesi neticesinde kastı aşan öldürme fiilinden 16 yıl hapis cezası verildi sanığa. Tabii ki biz verilen hükümden memnun değiliz. Son derece üzgünüz, elbette üst mahkemeye bu hükmü taşıyacağız, biz sanığın eyleminin kasten eşini öldürme eylemi olduğunu düşünüyoruz. Gerekli hukuki yollara başvuracağız" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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