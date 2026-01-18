Haberler

Tekirdağ'da elektrikli sobadan çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde elektrikli sobadan çıkan yangında 32 yaşındaki Göksel Filiz hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde elektrikli sobadan çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Temrezli Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil evde yalnız yaşadığı öğrenilen Göksel Filiz'in (32) ısınmak amacıyla kullandığı elektrikli sobadan henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Göksel Filiz'in dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı

Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı

Komşuyu ayağa kaldıran kare! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı

Yoğun kar yağışında nefes kesen son: Rakibini 90+1'de yıktılar
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle

Süper Lig devinden 35 milyon euroluk transfer harekatı
Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı

Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel

İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel