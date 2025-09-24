Haberler

Tekirdağ'da Elektrikli Bisiklet ve Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Kapaklı ilçesinde elektrikli bisiklet ile iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde elektrikli bisiklet ile 2 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kapaklı-Saray ilçesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saray yönüne seyreden M.E. idaresindeki otomobil ile H.A. idaresindeki ters yönden gelen elektrikli bisiklet çarpıştı. Elektrikli bisikletle çarpışan otomobile de S.T. kontrolündeki araca çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan H.A. ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken M.E. ve S.T. olay yerinde tedavi edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
