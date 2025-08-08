Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 6 Yakalandı, 1 Tutuklandı

Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 6 Yakalandı, 1 Tutuklandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 düzensiz göçmen yakalandı. Organizasyonun başındaki A.B. tutuklandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu belirlenen bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu, Muratlı ilçesinde bir araca operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu tespit edilen A.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

ÇOK BÜYÜK BAŞARI.DEVLETIMIZ MİLLETİMİZ BÜYÜK BIR DERTEN KURTULDU.TEBRIK EDERIM.DALGAMI GECIYOSUNUZ 6 TANE YAKALANMIS BU HABERMI SIMDI TURKIYE 20 MILYONDAN FAZLA GÖÇMEN VAR.

