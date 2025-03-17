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Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Kaçakçılığına Operasyon

Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Kaçakçılığına Operasyon
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçmenleri taşıyan iki araca operasyon düzenleyerek üç organizatörü gözaltına aldı. Araçlarda Afganistan uyruklu üç düzensiz göçmen bulundu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenleri taşıdığı belirlenen iki araca düzenlenen operasyonda üç organizatör gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kenti geçiş güzergahı olarak kullanacağı tespit edilen göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmen taşıyan iki araç durduruldu. Araçlarda Afganistan uyruklu üç düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen üç Türk organizatör de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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