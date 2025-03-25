Eğitim-Sen hakkında soruşturma başlatıldı

Eğitim-Sen hakkında soruşturma başlatıldı
İmamoğlu'ndan eşi ve Erdoğan'ın annesiyle ilgili hakaretlere tepki

Eşiyle ilgili skandal paylaşım cezaevindeki İmamoğlu'nu isyan ettirdi
Cezaevinde Özgecan Aslan'ın katilini öldüren hükümlü, olayı ilk kez anlattı

Özgecan Aslan'ın katilini öldüren hükümlü, olayı ilk kez anlattı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı

CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı

Tekirdağ'da Doktorların Karıştığı Trafik Kazası Davası Başladı

Tekirdağ'da Doktorların Karıştığı Trafik Kazası Davası Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde elektrikli cipin istinat duvarına çarpması sonucu hayatını kaybeden iki doktorun davası görülmeye başlandı. Kazada yaralanan doktorların durumu ve sanığın ifadesi gündemde.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, doktorların içinde bulunduğu elektrikli cipin istinat duvarına çarpması sonucu iki doktorun hayatını kaybettiği, iki doktorun ise yaralandığı kazaya ilişkin dava görülmeye başlandı.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sürücü doktor L.K., kazada hayatını kaybeden doktorlar Nilda Turgut ve Emel Ersöz'ün yakınları ile taraf avukatları katıldı. Savunmasında, kazada yaşamını yitiren doktorları yakından tanıdığını belirten sanık L.K., olay nedeniyle derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Kazada hayatını kaybeden Prof. Dr. Nilda Turgut'un kızı Lara Turgut ise annesinin kaybının acısını hala yaşadıklarını ifade ederek, sanığın adalet önünde gereken cezayı almasını talep etti.

Mahkeme heyeti, kazada yaralanan ve tedavisi süren doktor A.A.G.'nin iyileştikten sonra dinlenmesine ve sanık L.K.'nin adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.

Olay

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 12 Ekim 2024'te meydana gelen kazada, Kumbağ kavşağında kontrolden çıkan elektrikli cip, istinat duvarına çarpmıştı. Araçta yolcu olarak bulunan Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Nilda Turgut ve Uzm. Dr. Emel Ersöz hayatını kaybederken, sürücü L.K. ile yolcu doktor A.A.G. yaralanmıştı. Doktorların kazadan önce bir kongreden döndüğü öğrenilmişti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title