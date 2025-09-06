Tekirdağ'da Denizde Kaybolan Kadını Bulma Çalışmaları Yeniden Başladı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize giren kadını bulmak için sabah saatlerinden itibaren arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.

Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde dün denize giren 54 yaşındaki B.S. bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Gece ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlayan Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıçları, botlarla denizde ve kıyıya yakın bölgelerde arama yapıyor. Olayı haber alarak sahile gelen yakınlarının bekleyişi ise sürüyor. - TEKİRDAĞ