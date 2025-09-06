Haberler

Tekirdağ'da Denizde Kaybolan Kadını Bulma Çalışmaları Yeniden Başladı

Tekirdağ'da Denizde Kaybolan Kadını Bulma Çalışmaları Yeniden Başladı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize giren 54 yaşındaki B.S.'nin kaybolmasının ardından arama kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı. Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekiplerinin katıldığı arama faaliyetleri devam ediyor.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize giren kadını bulmak için sabah saatlerinden itibaren arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.

Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde dün denize giren 54 yaşındaki B.S. bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Gece ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlayan Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıçları, botlarla denizde ve kıyıya yakın bölgelerde arama yapıyor. Olayı haber alarak sahile gelen yakınlarının bekleyişi ise sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
