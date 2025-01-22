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Tekirdağ'da Define Arama Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da Define Arama Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Malkara ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi yakalayarak çok sayıda suç delili ele geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonla, define aramada kullanılan malzemelerle birlikte şüpheliler yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda, A.U., M.B., E.K., N.G. ve İ.P. isimli şahısların Malkara ilçesi ve çevrelerinde kaçak kazı yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 22 Ocak 2025 tarihinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı olarak 7 ayrı adreste (İstanbul'da 1, Tekirdağ'da 6) arama faaliyeti gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış, şahıslarla birlikte 7 cep telefonu, 1 kuru sıkı tabanca ve define aramada kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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