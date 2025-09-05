Haberler

Tekirdağ'da Çocuğa Otomobil Çarptı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı. Olayda yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Aşıklar Sokak ile Nezih Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 06 CCF 909 plakalı otomobil, iki sokağın birleştiği kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan U.A.T.'ye çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı U.A.T'yi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kazanın görüntüleri güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
