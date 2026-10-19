Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 10 yaşındaki Down sendromlu Bedirhan hayatını kaybetti

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ŞANLIURFA'da evlerinin yakınlarından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşen Down sendromlu Bedirhan P. (10), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

EVİNİN YAKININDA DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında yürüdüğü sırada dengesini kaybeden Down sendromlu Bedirhan P., sulama kanalına düştü. Küçük çocuğun suda çırpındığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine ekipler sevk edilirken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla çocuğu sudan çıkardı.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yapılan müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bedirhan P., buradan da Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Bedirhan P., yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı