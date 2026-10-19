Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 10 yaşındaki Down sendromlu Bedirhan hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 10 yaşındaki Down sendromlu Bedirhan hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'nde, evinin yakınında yürürken dengesini kaybedip DSİ'ye ait sulama kanalına düşen Down sendromlu 10 yaşındaki Bedirhan P., vatandaşların sudan çıkarmasının ardından sevk edildiği Harran Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ŞANLIURFA'da evlerinin yakınlarından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşen Down sendromlu Bedirhan P. (10), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
EVİNİN YAKININDA DENGESİNİ KAYBETTİ
Olay, Haliliye ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında yürüdüğü sırada dengesini kaybeden Down sendromlu Bedirhan P., sulama kanalına düştü. Küçük çocuğun suda çırpındığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine ekipler sevk edilirken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla çocuğu sudan çıkardı.
YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Yapılan müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bedirhan P., buradan da Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Bedirhan P., yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.