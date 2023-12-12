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Tekirdağ'da Camide Ayakkabı Hırsızlığı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan bir camide yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık anları saniye saniye kaydedildi.

Camiden ayakkabı hırsızlığı kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde camide yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki Yeni Fatih Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cami cemaatinin yatsı namazına başlamasını fırsat bilen kimliği belirsiz bir kişi, etrafını kontrol ederek kimsenin olmadığından emin olunca, 2 dakika arayla birer çift ayakkabı çaldı.

Camiinin tuvaletlerine giderek burada ayakkabısını çaldığı ayakkabı ile değiştiren şüpheli, daha sonra uzaklaşarak kayıplara karıştı. O anlar caminin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Ayakkabısı çalınan vatandaşların şikayeti üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri ise hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Muratlı Fatih Güvenlik Hırsızlık 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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