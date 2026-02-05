Haberler

Tekirdağ'da 3 bin 500 kilogram bozuk sakatat imha edildi

Tekirdağ'da durdurulan bir araçta ambalajı yırtık ve bozulmuş 3.500 kilogram sakatat ele geçirildi. Ürünler, sağlıksız şartlarda taşındığı için imha edilirken, yetkililer vatandaşları izlenebilirliği olmayan gıdaları almamaları konusunda uyardı.

Tekirdağ'da durdurulan araçta ele geçirilen 3 bin 500 kilogram bozulmuş sakatat imha edildi.

Tekirdağ Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, ambalajı yırtık, bozulmuş, kokuşmuş ve menşei belli olmayan 3 bin 500 kilogram sakatat ele geçirildi. Sağlıksız şartlrda taşındığı belirlenen ürünler Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. Olayla ilgili idari işlemler başlatılırken, ilgili tüm işletmelere de denetim yapıldığı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların etiket bilgisi bulunmayan ve izlenebilirliği olmayan gıdaları satın almamaları ve tüketmemeleri konusunda uyarıda bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
