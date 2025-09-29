Haberler

Tekirdağ'da Boş Bağ Evi Yangında Küle Döndü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde boş vaziyetteki bir bağ evi, henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı ve dakikalar içinde kül oldu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Tekirdağ'da boş durumdaki bir bağ evi alev alev yanarak dakikalar içinde küle döndü.

Olay, akşam saatlerinde Ergene ilçesi Vakıflar Mahallesi kırsalında meydana geldi. Kırsal alanda boş vaziyetteki bir bağ evi, henüz bilinmeyen sebeple alev aldı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Dakikalar içinde küle dönen bağ evi ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
