Tekirdağ'da Boş Bağ Evi Yangında Küle Döndü

Tekirdağ'da boş durumdaki bir bağ evi alev alev yanarak dakikalar içinde küle döndü.

Olay, akşam saatlerinde Ergene ilçesi Vakıflar Mahallesi kırsalında meydana geldi. Kırsal alanda boş vaziyetteki bir bağ evi, henüz bilinmeyen sebeple alev aldı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Dakikalar içinde küle dönen bağ evi ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ