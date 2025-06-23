Tekirdağ'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı, Hafif Yaralı

Tekirdağ'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı, Hafif Yaralı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yolun karşısında bisikletle geçmeye çalışan 13 yaşındaki bir çocuğa otomobil çarptı. Çocuk hafif yaralarla kazayı atlattı. Olayın ardından hastaneye götürülen çocuk sağlık kontrolünden geçirildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bisikletli çocuk, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, öğle saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bisikletiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen 13 yaşındaki E.T.K. adlı çocuğa, Aydın P. idaresindeki otomobil çarptı. Çocuk şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Bisikletinde maddi hasar oluşurken, çocuk hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, olay anları bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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