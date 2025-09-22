Tekirdağ'da Besilik Danalara Karantina Süreci Başlatıldı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan hayvancılık işletmesine ithal olarak getirilen besilik danalar için karantina süreci başlatıldı.

Marmaraereğlisi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekibi tarafından işletmede bulunan besilik danalara Şap (SAT-1) aşısı uygulandı. Ayrıca tüberkülin testi yapılarak gerekli sağlık kontrolleri kapsamında kan örnekleri alındı. Sürecin, ilgili mevzuat çerçevesinde veteriner hekimler tarafından titizlikle yürütüldüğü belirtildi. - TEKİRDAĞ