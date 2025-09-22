Haberler

Tekirdağ'da Besilik Danalara Karantina Süreci Başlatıldı

Tekirdağ'da Besilik Danalara Karantina Süreci Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki hayvancılık işletmesinde ithal besilik danalar için karantina süreci başlatıldı. Hayvan Sağlığı ekibi tarafından aşı uygulaması ve sağlık kontrolleri yapıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan hayvancılık işletmesine ithal olarak getirilen besilik danalar için karantina süreci başlatıldı.

Marmaraereğlisi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekibi tarafından işletmede bulunan besilik danalara Şap (SAT-1) aşısı uygulandı. Ayrıca tüberkülin testi yapılarak gerekli sağlık kontrolleri kapsamında kan örnekleri alındı. Sürecin, ilgili mevzuat çerçevesinde veteriner hekimler tarafından titizlikle yürütüldüğü belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sadettin Saran ve Cem Gölbaşı arasında dikkat çeken diyalog

Saran ve Cem Gölbaşı arasında bomba diyalog
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Gökhan Özen'in tanışma hikayesi ortaya çıktı

Yeni aşkı çok konuşulacak! Yaş farkı ve tanışma hikayesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.